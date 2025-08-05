05.08.2025
Смотреть онлайн Ninjas in Pyjamas - ThunderTalk Gaming 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира LOL - LPL Split 3: Ninjas in Pyjamas — ThunderTalk Gaming . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
LOL - LPL Split 3
Завершен
2 : 1
05 августа 2025
Превью матча Ninjas in Pyjamas — ThunderTalk Gaming
История последних встреч
Комментарии к матчу