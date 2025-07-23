23.07.2025
Смотреть онлайн Alpha7 Esports - Vivo Keyd Stars.A 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира LOL - CD Split 2: Alpha7 Esports — Vivo Keyd Stars.A . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
LOL - CD Split 2
Отменен
- : -
23 июля 2025
Превью матча Alpha7 Esports — Vivo Keyd Stars.A
История последних встреч
Alpha7 Esports
Vivo Keyd Stars.A
0 побед
1 победа
0%
100%
08.09.2025
Alpha7 Esports
2:3
Vivo Keyd Stars.A
Комментарии к матчу