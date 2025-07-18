Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - Rushzone : Shots Fired — Unstoppable . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .

Превью матча Shots Fired — Unstoppable

Команда Shots Fired в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 12 января 2026 на поле команды Unstoppable, в том матче победу одержали хозяева.