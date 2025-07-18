Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - CCT Oceania Series 1 : Rooster — SemperFi . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .

Превью матча Rooster — SemperFi

Команда Rooster в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда SemperFi, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды SemperFi, в том матче сыграли вничью.