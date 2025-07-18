18.07.2025
Смотреть онлайн Bushido Wildcats - Prestige Esports 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - United21: Bushido Wildcats — Prestige Esports . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .
МСК
CS2 - United21
Завершен
2 : 0
18 июля 2025
Превью матча Bushido Wildcats — Prestige Esports
История последних встреч
Bushido Wildcats
Prestige Esports
0 побед
1 победа
0%
100%
26.07.2025
Bushido Wildcats
0:2
Prestige Esports
Комментарии к матчу