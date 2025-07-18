Фрибет 15000₽
18.07.2025

Смотреть онлайн T1 - Movistar KOI 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира LOL - Esports World Cup: T1Movistar KOI . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК
LOL - Esports World Cup
T1
Завершен
2 : 1
18 июля 2025
Movistar KOI
Смотреть онлайн
Превью матча T1 — Movistar KOI

История последних встреч

T1
T1
Movistar KOI
T1
1 победа
0 побед
100%
0%
25.10.2025
Movistar KOI
Movistar KOI
0:2
T1
T1
Обзор
Комментарии к матчу
