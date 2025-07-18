Смотреть онлайн T1 - Movistar KOI 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира LOL - Esports World Cup: T1 — Movistar KOI . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .