Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — DOTA 2 - Esports World Cup : Team Spirit — PARIVISION . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .

Превью матча Team Spirit — PARIVISION

Команда Team Spirit в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда PARIVISION, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 21 декабря 2025 на поле команды Team Spirit, в том матче победу одержали хозяева.