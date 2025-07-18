Фрибет 15000₽
18.07.2025

Смотреть онлайн Team Spirit - PARIVISION 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйDOTA 2 - Esports World Cup: Team SpiritPARIVISION . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .

МСК
DOTA 2 - Esports World Cup
Team Spirit
Завершен
2 : 0
18 июля 2025
PARIVISION
Смотреть онлайн
Превью матча Team Spirit — PARIVISION

Команда Team Spirit в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда PARIVISION, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 21 декабря 2025 на поле команды Team Spirit, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Team Spirit
Team Spirit
PARIVISION
Team Spirit
4 побед
1 победа
80%
20%
21.12.2025
Team Spirit
Team Spirit
2:0
PARIVISION
PARIVISION
Обзор
18.12.2025
PARIVISION
PARIVISION
0:2
Team Spirit
Team Spirit
Обзор
14.12.2025
PARIVISION
PARIVISION
1:2
Team Spirit
Team Spirit
Обзор
21.11.2025
PARIVISION
PARIVISION
1:2
Team Spirit
Team Spirit
Обзор
06.09.2025
Team Spirit
Team Spirit
0:2
PARIVISION
PARIVISION
Обзор
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
CS2 - Intel Extreme Masters Katowice
CS2 - IEM Katowice
Международный
DOTA 2
DOTA 2
DOTA2 - The International
DOTA2 - The International
Международный
DOTA 2 - Dreamleague
DOTA 2 - Dreamleague
CS 2. PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
CS 2. PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
Европа
CS2 - PGL Major Copenhagen
CS2 - PGL Major Copenhagen
Международный
DOTA2 - Elite League
DOTA2 - Elite League
Международный
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu
Международный
CS 2. BLAST Premier: Fall Groups
CS 2. BLAST Premier: Fall Groups
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Международный
иконка Популярные матчи
Амур Амур
AK Барс AK Барс
17 Января
10:00
Адмирал Адмирал
Металлург Металлург
17 Января
10:00
Барыс Барыс
ЦСКА ЦСКА
17 Января
15:00
Локомотив Локомотив
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
17 Января
17:00
Спартак Спартак
Торпедо Торпедо
17 Января
17:00
Сибирь Сибирь
Нефтехимик Нефтехимик
17 Января
13:30
Динамо Москва Динамо Москва
Динамо Минск Динамо Минск
17 Января
17:00
Автомобилист Автомобилист
Салават Юлаев Салават Юлаев
17 Января
14:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити Манчестер Сити
17 Января
15:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
Леванте Леванте
17 Января
16:00