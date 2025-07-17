Фрибет 15000₽
17.07.2025

Смотреть онлайн Rooster - KZG 17.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - CCT Oceania Series 1: RoosterKZG . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .

МСК
CS2 - CCT Oceania Series 1
Rooster
Завершен
2 : 0
17 июля 2025
KZG
Превью матча Rooster — KZG

Команда Rooster в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда KZG, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 06 октября 2025 на поле команды Rooster, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Rooster
Rooster
KZG
Rooster
2 побед
0 побед
100%
0%
06.10.2025
Rooster
Rooster
2:0
KZG
KZG
10.09.2025
KZG
KZG
0:2
Rooster
Rooster
