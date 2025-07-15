15.07.2025
Смотреть онлайн Shots Fired - Unstoppable 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - Rushzone: Shots Fired — Unstoppable . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
CS2 - Rushzone
Завершен
0 : 2
15 июля 2025
Превью матча Shots Fired — Unstoppable
История последних встреч
Shots Fired
Unstoppable
4 побед
5 побед
40%
50%
12.01.2026
Unstoppable
1:0
Shots Fired
12.01.2026
Shots Fired
2:1
Unstoppable
07.01.2026
Unstoppable
2:0
Shots Fired
07.01.2026
Shots Fired
0:2
Unstoppable
31.12.2025
Unstoppable
2:0
Shots Fired
31.12.2025
Shots Fired
0:2
Unstoppable
27.12.2025
Unstoppable
1:1
Shots Fired
27.12.2025
Shots Fired
2:0
Unstoppable
26.12.2025
Unstoppable
0:2
Shots Fired
26.12.2025
Shots Fired
2:0
Unstoppable
