17.07.2025
Смотреть онлайн BetBoom Team - Tundra Esports 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — DOTA 2 - Esports World Cup: BetBoom Team — Tundra Esports . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
DOTA 2 - Esports World Cup
Завершен
1 : 2
17 июля 2025
Превью матча BetBoom Team — Tundra Esports
История последних встреч
Комментарии к матчу