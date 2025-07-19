Смотреть онлайн Supernova - CCG Esports 19.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира LOL - NACL Split 2: Supernova — CCG Esports . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 03:50 по московскому времени .