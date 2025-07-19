19.07.2025
Смотреть онлайн Conviction - Citadel Gaming 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира LOL - NACL Split 2: Conviction — Citadel Gaming . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 02:50 по московскому времени .
МСК
LOL - NACL Split 2
Завершен
1 : 0
19 июля 2025
Превью матча Conviction — Citadel Gaming
История последних встреч
Conviction
Citadel Gaming
1 победа
0 побед
100%
0%
15.08.2025
Conviction
2:0
Citadel Gaming
Комментарии к матчу