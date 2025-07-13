13.07.2025
Смотреть онлайн DarkZero - Spacestation Gaming 13.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира R6 - NAL: DarkZero — Spacestation Gaming . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
R6 - NAL
Завершен
0 : 0
13 июля 2025
Превью матча DarkZero — Spacestation Gaming
История последних встреч
DarkZero
Spacestation Gaming
0 побед
1 победа
0%
100%
25.09.2025
DarkZero
0:1
Spacestation Gaming
Комментарии к матчу