20.07.2025
Смотреть онлайн Edward Гейминг - ThunderTalk Gaming 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира LOL - LPL Split 3: Edward Гейминг — ThunderTalk Gaming . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
LOL - LPL Split 3
Завершен
2 : 0
20 июля 2025
Превью матча Edward Гейминг — ThunderTalk Gaming
История последних встреч
Edward Гейминг
ThunderTalk Gaming
1 победа
0 побед
100%
0%
10.08.2025
ThunderTalk Gaming
1:2
Edward Гейминг
Комментарии к матчу