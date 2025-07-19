19.07.2025
Смотреть онлайн Edward Гейминг - Ultra Prime 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира LOL - LPL Split 3: Edward Гейминг — Ultra Prime . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
LOL - LPL Split 3
Завершен
2 : 0
19 июля 2025
Превью матча Edward Гейминг — Ultra Prime
История последних встреч
Edward Гейминг
Ultra Prime
1 победа
0 побед
100%
0%
21.08.2025
Ultra Prime
0:2
Edward Гейминг
