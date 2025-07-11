Смотреть онлайн T1 Academy - SLT Seongnam 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - VCL Korea: T1 Academy — SLT Seongnam . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 10:05 по московскому времени .