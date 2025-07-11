Смотреть онлайн MANA eSports - MASONIC 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - United21: MANA eSports — MASONIC . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
Превью матча MANA eSports — MASONIC
Команда MANA eSports в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда MASONIC, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.