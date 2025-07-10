Фрибет 15000₽
10.07.2025

Смотреть онлайн Prestige Esports - BIG Academy 10.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - European Pro League: Prestige EsportsBIG Academy . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
CS2 - European Pro League
Prestige Esports
Завершен
0 : 2
10 июля 2025
BIG Academy
Смотреть онлайн
Превью матча Prestige Esports — BIG Academy

История последних встреч

Prestige Esports
Prestige Esports
BIG Academy
Prestige Esports
0 побед
1 победа
0%
100%
08.01.2026
Prestige Esports
Prestige Esports
0:2
BIG Academy
BIG Academy
Обзор
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
CS2 - Intel Extreme Masters Katowice
CS2 - IEM Katowice
Международный
DOTA 2
DOTA 2
DOTA2 - The International
DOTA2 - The International
Международный
DOTA 2 - Dreamleague
DOTA 2 - Dreamleague
CS 2. PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
CS 2. PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
Европа
CS2 - PGL Major Copenhagen
CS2 - PGL Major Copenhagen
Международный
DOTA2 - Elite League
DOTA2 - Elite League
Международный
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu
Международный
CS 2. BLAST Premier: Fall Groups
CS 2. BLAST Premier: Fall Groups
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Международный
