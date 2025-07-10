10.07.2025
Смотреть онлайн Prestige Esports - BIG Academy 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - European Pro League: Prestige Esports — BIG Academy . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
CS2 - European Pro League
Завершен
0 : 2
10 июля 2025
Превью матча Prestige Esports — BIG Academy
История последних встреч
Prestige Esports
BIG Academy
0 побед
1 победа
0%
100%
08.01.2026
Prestige Esports
0:2
BIG Academy
Комментарии к матчу