Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — DOTA 2 - Esports World Cup : Tundra Esports — Team Yandex . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

Превью матча Tundra Esports — Team Yandex

Команда Tundra Esports в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Team Yandex, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 декабря 2025 на поле команды Tundra Esports, в том матче победу одержали гостьи.