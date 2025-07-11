Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира LOL - MSI : Bilibili Gaming — Anyone's Legend . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

Превью матча Bilibili Gaming — Anyone's Legend

Команда Bilibili Gaming в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча. Команда Anyone's Legend, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 августа 2025 на поле команды Bilibili Gaming, в том матче победу одержали гостьи.