09.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - Esports World Cup: Sentinels — XLG Esports . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
VALORANT - Esports World Cup
Завершен
2 : 1
09 июля 2025
Превью матча Sentinels — XLG Esports
История последних встреч
Sentinels
XLG Esports
0 побед
1 победа
0%
100%
19.09.2025
XLG Esports
5:4
Sentinels
Комментарии к матчу