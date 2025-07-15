Смотреть онлайн Alpha7 Esports - LOOPS 15.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Honor of Kings - Esports World Cup: Alpha7 Esports — LOOPS . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .