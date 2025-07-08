Фрибет 15000₽
08.07.2025

Смотреть онлайн Wild Lotus - CPH Wolves 08.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - European Pro League: Wild LotusCPH Wolves . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
CS2 - European Pro League
Wild Lotus
Завершен
0 : 2
08 июля 2025
CPH Wolves
Смотреть онлайн
Превью матча Wild Lotus — CPH Wolves

Команда Wild Lotus в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда CPH Wolves, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.

