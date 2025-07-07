Смотреть онлайн Team Next Level - Kalmychata 07.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира DOTA2 - European Pro League: Team Next Level — Kalmychata . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .