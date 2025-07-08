08.07.2025
Смотреть онлайн Anyone's Legend - CTBC Flying Oyster 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира LOL - MSI: Anyone's Legend — CTBC Flying Oyster . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
LOL - MSI
Завершен
3 : 1
08 июля 2025
Превью матча Anyone's Legend — CTBC Flying Oyster
История последних встреч
Anyone's Legend
CTBC Flying Oyster
1 победа
0 побед
100%
0%
17.10.2025
CTBC Flying Oyster
1:2
Anyone's Legend
Комментарии к матчу