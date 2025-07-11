Фрибет 15000₽
11.07.2025

Смотреть онлайн Chiefs Esports Club - True Synergy Gaming 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира R6 - APL Oceania: Chiefs Esports ClubTrue Synergy Gaming . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .

МСК
R6 - APL Oceania
Chiefs Esports Club
Отменен
- : -
11 июля 2025
True Synergy Gaming
Превью матча Chiefs Esports Club — True Synergy Gaming

История последних встреч

Chiefs Esports Club
Chiefs Esports Club
True Synergy Gaming
Chiefs Esports Club
1 победа
0 побед
50%
0%
30.09.2025
Chiefs Esports Club
Chiefs Esports Club
1:0
True Synergy Gaming
True Synergy Gaming
Обзор
04.09.2025
Chiefs Esports Club
Chiefs Esports Club
0:0
True Synergy Gaming
True Synergy Gaming
Обзор
