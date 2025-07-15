Смотреть онлайн KT Rolster Challengers - Gen.G Challengers 15.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира LOL - Asia Masters: KT Rolster Challengers — Gen.G Challengers . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .