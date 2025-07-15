Фрибет 15000₽
15.07.2025

Смотреть онлайн KT Rolster Challengers - Gen.G Challengers 15.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира LOL - Asia Masters: KT Rolster ChallengersGen.G Challengers . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК
LOL - Asia Masters
KT Rolster Challengers
Отменен
- : -
15 июля 2025
Gen.G Challengers
Превью матча KT Rolster Challengers — Gen.G Challengers

История последних встреч

KT Rolster Challengers
KT Rolster Challengers
Gen.G Challengers
KT Rolster Challengers
2 побед
0 побед
100%
0%
04.08.2025
KT Rolster Challengers
KT Rolster Challengers
2:0
Gen.G Challengers
Gen.G Challengers
Обзор
28.07.2025
Gen.G Challengers
Gen.G Challengers
1:2
KT Rolster Challengers
KT Rolster Challengers
Обзор
