Смотреть онлайн Karmine Corp - FURIA 28.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Rocket League - RLCS Major: Karmine Corp — FURIA . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 01:45 по московскому времени .
Превью матча Karmine Corp — FURIA
Команда Karmine Corp в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда FURIA, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения.