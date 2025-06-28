Смотреть онлайн tekixd - Sentinels 28.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Marvel Rivals - Ignite Americas: tekixd — Sentinels . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .