Смотреть онлайн MIBR GC - Ballerina Cappuccina 25.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - VCT Game Changers - BR: MIBR GC — Ballerina Cappuccina . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 00:45 по московскому времени .