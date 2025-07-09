09.07.2025
Смотреть онлайн Xtreme Gaming - Natus Vincere 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — DOTA 2 - Esports World Cup: Xtreme Gaming — Natus Vincere . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
DOTA 2 - Esports World Cup
Завершен
0 : 2
09 июля 2025
Превью матча Xtreme Gaming — Natus Vincere
История последних встреч
Комментарии к матчу