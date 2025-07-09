Фрибет 15000₽
09.07.2025

Смотреть онлайн Xtreme Gaming - Natus Vincere 09.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйDOTA 2 - Esports World Cup: Xtreme GamingNatus Vincere . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК
DOTA 2 - Esports World Cup
Xtreme Gaming
Завершен
0 : 2
09 июля 2025
Natus Vincere
Смотреть онлайн
Превью матча Xtreme Gaming — Natus Vincere

История последних встреч

Xtreme Gaming
Xtreme Gaming
Natus Vincere
Xtreme Gaming
2 побед
0 побед
100%
0%
15.12.2025
Xtreme Gaming
Xtreme Gaming
2:1
Natus Vincere
Natus Vincere
Обзор
27.11.2025
Xtreme Gaming
Xtreme Gaming
1:0
Natus Vincere
Natus Vincere
Обзор
