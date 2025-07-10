Смотреть онлайн Talon Esports - Xtreme Gaming 10.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — DOTA 2 - Esports World Cup: Talon Esports — Xtreme Gaming . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .