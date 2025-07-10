Смотреть онлайн Team Spirit - Natus Vincere 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — DOTA 2 - Esports World Cup: Team Spirit — Natus Vincere . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
Превью матча Team Spirit — Natus Vincere
Команда Team Spirit в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Natus Vincere, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 декабря 2025 на поле команды Team Spirit, в том матче победу одержали хозяева.