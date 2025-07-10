Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — DOTA 2 - Esports World Cup : Team Falcons — Gaimin Gladiators . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени .

Превью матча Team Falcons — Gaimin Gladiators

Команда Team Falcons в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Gaimin Gladiators, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 августа 2025 на поле команды Gaimin Gladiators, в том матче победу одержали гостьи.