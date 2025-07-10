Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — DOTA 2 - Esports World Cup : BetBoom Team — Execration . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени .

Превью матча BetBoom Team — Execration

Команда BetBoom Team в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды BetBoom Team, в том матче победу одержали хозяева.