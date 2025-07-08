08.07.2025
Смотреть онлайн Team Spirit - Xtreme Gaming 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — DOTA 2 - Esports World Cup: Team Spirit — Xtreme Gaming . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
DOTA 2 - Esports World Cup
Завершен
1 : 1
08 июля 2025
Превью матча Team Spirit — Xtreme Gaming
История последних встреч
Team Spirit
Xtreme Gaming
1 победа
0 побед
100%
0%
17.12.2025
Xtreme Gaming
0:2
Team Spirit
