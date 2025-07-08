08.07.2025
Смотреть онлайн Team Falcons - Execration 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — DOTA 2 - Esports World Cup: Team Falcons — Execration . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 15:45 по московскому времени .
МСК
DOTA 2 - Esports World Cup
Завершен
1 : 1
08 июля 2025
Превью матча Team Falcons — Execration
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекероввсе
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
Топ турниры
Популярные матчи
Сибирь
Локомотив
8 Января
13:30
ПСЖ
Марсель
8 Января
21:00
Нефтехимик
Адмирал
8 Января
14:00
Атлетико Мадрид
Реал Мадрид
8 Января
22:00
Северсталь
Динамо Минск
8 Января
17:00
Металлург
Авангард
8 Января
14:30
AK Барс
Барыс
8 Января
17:00
Салават Юлаев
Автомобилист
8 Января
14:30
Арсенал
Ливерпуль
8 Января
23:00
Кремонезе
Кальяри
8 Января
20:30