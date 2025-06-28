28.06.2025
Смотреть онлайн Bilibili Gaming - GAM Esports 28.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира LOL - MSI: Bilibili Gaming — GAM Esports . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 02:55 по московскому времени .
МСК
LOL - MSI
Завершен
3 : 0
28 июня 2025
Превью матча Bilibili Gaming — GAM Esports
Комментарии к матчу
