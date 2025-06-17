Смотреть онлайн Talon Esports - BOOM Esports 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира DOTA2 - TI - Квал. - Южная Америка: Talon Esports — BOOM Esports . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 12:20 по московскому времени .