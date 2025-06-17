Фрибет 15000₽
17.06.2025

Смотреть онлайн Execration - BOOM Esports 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира DOTA2 - TI - Квал. - Южная Америка: ExecrationBOOM Esports . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

МСК
DOTA2 - TI - Квал. - Южная Америка
Execration
Завершен
1 : 2
17 июня 2025
BOOM Esports
Смотреть онлайн
Превью матча Execration — BOOM Esports

Команда Execration в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда BOOM Esports, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Execration, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Execration
Execration
BOOM Esports
Execration
3 побед
0 побед
100%
0%
12.10.2025
Execration
Execration
2:0
BOOM Esports
BOOM Esports
Обзор
11.10.2025
BOOM Esports
BOOM Esports
0:2
Execration
Execration
Обзор
27.09.2025
BOOM Esports
BOOM Esports
0:2
Execration
Execration
Обзор
Комментарии к матчу
