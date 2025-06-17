Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира DOTA2 - TI - Квал. - Южная Америка : Execration — BOOM Esports . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

Превью матча Execration — BOOM Esports

Команда Execration в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда BOOM Esports, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Execration, в том матче победу одержали хозяева.