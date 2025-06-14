Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - BLAST.tv Austin Major : paiN Gaming — Nemiga . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча paiN Gaming — Nemiga

Команда paiN Gaming в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Nemiga, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 июня 2025 на поле команды paiN Gaming, в том матче победу одержали хозяева.