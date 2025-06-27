27.06.2025
Смотреть онлайн Toronto Ultra - Carolina Royal Ravens 27.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира COD - CDL - Championship: Toronto Ultra — Carolina Royal Ravens . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
COD - CDL - Championship
Завершен
3 : 1
27 июня 2025
Превью матча Toronto Ultra — Carolina Royal Ravens
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекероввсе
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
Топ турниры
Популярные матчи
Салават Юлаев
Амур
25 Декабря
17:00
Локомотив
Динамо Москва
25 Декабря
19:30
Торпедо
ЦСКА
25 Декабря
19:30
Лада
Трактор
25 Декабря
18:00
Барыс
Автомобилист
25 Декабря
17:30
Северсталь
ХК Сочи
25 Декабря
19:00
HC Magnitka Magnitogorsk
Химик Воскресенск
25 Декабря
17:00
Челны
Динамо-Алтай
25 Декабря
19:00
Южный Урал Орск
Торпедо-Горький
25 Декабря
16:30
ЦСК ВВС
Металлург Новокузнецк
25 Декабря
18:00