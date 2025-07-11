11.07.2025
Смотреть онлайн Великобритания - Болгария 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U20 ЧЕ Див. B, Группа D: Великобритания — Болгария, 1 тур . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК, 1 тур
U20 ЧЕ Див. B, Группа D
Завершен
20:16 15:20 18:16 22:9
20:16 15:20 18:16 22:9
75 : 61
11 июля 2025
Превью матча Великобритания — Болгария
Статистика матча
2-х очк. попадания
24
21
3-х очк. попадания
3
3
Реализовано штрафных
18
10
% реализации штрафных
66.7
62.5
Кол-во реализованных бросков
45
33
Комментарии к матчу