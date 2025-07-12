12.07.2025
Смотреть онлайн Словакия - Португалия 12.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U20 ЧЕ Див. B, Группа D: Словакия — Португалия, 2 тур . Начало встречи 12 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК, 2 тур
U20 ЧЕ Див. B, Группа D
Завершен
13:21 20:23 19:8 15:26
13:21 20:23 19:8 15:26
67 : 78
12 июля 2025
Превью матча Словакия — Португалия
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
21
3-х очк. попадания
6
6
Реализовано штрафных
15
20
% реализации штрафных
71.4
71.4
Кол-во реализованных бросков
38
46
Комментарии к матчу