11.07.2025
Смотреть онлайн Северная Македония - Нидерланды 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U20 ЧЕ Див. B, Группа D: Северная Македония — Нидерланды, 1 тур . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК, 1 тур
U20 ЧЕ Див. B, Группа D
Завершен
20:19 14:12 14:19 10:28
20:19 14:12 14:19 10:28
58 : 78
11 июля 2025
Превью матча Северная Македония — Нидерланды
Статистика матча
2-х очк. попадания
18
20
3-х очк. попадания
5
9
Реализовано штрафных
7
11
% реализации штрафных
41.2
68.8
Кол-во реализованных бросков
30
40
Комментарии к матчу