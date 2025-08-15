15.08.2025
Смотреть онлайн Nha Trang Дельфины - Дананг Драгонс 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Вьетнам — Вьетнам ВБА: Nha Trang Дельфины — Дананг Драгонс . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
МСК
Вьетнам ВБА
Завершен
14:19 19:10 24:24 29:19
86 : 72
15 августа 2025
Превью матча Nha Trang Дельфины — Дананг Драгонс
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
26
17
3-х очк. попадания
6
11
Реализовано штрафных
17
4
% реализации штрафных
68
57.1
Кол-во реализованных бросков
48
35
Комментарии к матчу