15.08.2025

Смотреть онлайн Nha Trang Дельфины - Дананг Драгонс 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВьетнамВьетнам ВБА: Nha Trang ДельфиныДананг Драгонс . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .

МСК
Вьетнам ВБА
Nha Trang Дельфины
Завершен
14:19 19:10 24:24 29:19
86 : 72
15 августа 2025
Дананг Драгонс
Превью матча Nha Trang Дельфины — Дананг Драгонс

История последних встреч

Nha Trang Дельфины
Nha Trang Дельфины
Дананг Драгонс
Nha Trang Дельфины
2 побед
0 побед
100%
0%
24.08.2025
Дананг Драгонс
Дананг Драгонс
76:94
Nha Trang Дельфины
Nha Trang Дельфины
Обзор
22.08.2025
Дананг Драгонс
Дананг Драгонс
70:96
Nha Trang Дельфины
Nha Trang Дельфины
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
26
17
3-х очк. попадания
6
11
Реализовано штрафных
17
4
% реализации штрафных
68
57.1
Кол-во реализованных бросков
48
35
Комментарии к матчу
