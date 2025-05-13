Фрибет 15000₽
13.05.2025

Смотреть онлайн Бауру - Сан-Паулу 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии по баскетболу: БауруСан-Паулу, 3 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на арене Ginasio Castelo Branco.

МСК, 3 тур, Арена: Ginasio Castelo Branco
Чемпионат Бразилии по баскетболу
Бауру
Завершен
23:16 23:15 17:16 21:20
84 : 67
13 мая 2025
Сан-Паулу
Смотреть онлайн
Превью матча Бауру — Сан-Паулу

Команда Бауру в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 мая 2025 на поле команды Сан-Паулу, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Бауру
Бауру
Сан-Паулу
Бауру
1 победа
0 побед
100%
0%
10.05.2025
Сан-Паулу
Сан-Паулу
85:96
Бауру
Бауру
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
15
3-х очк. попадания
6
3
Реализовано штрафных
7
19
% реализации штрафных
53.8
95
Кол-во реализованных бросков
42
41
Комментарии к матчу
