06.07.2025
Смотреть онлайн Тэйпэнс - Маккэй Метеорз 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Баскетбол. Австралия NBL1 Север: Тэйпэнс — Маккэй Метеорз . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени и пройдет на арене Cairns Basketball Stadium.
МСК, Арена: Cairns Basketball Stadium
Баскетбол. Австралия NBL1 Север
Завершен
22:14 20:22 27:19 24:35
93 : 90
06 июля 2025
Превью матча Тэйпэнс — Маккэй Метеорз
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
21
3-х очк. попадания
10
6
Реализовано штрафных
19
30
% реализации штрафных
90.5
78.9
Кол-во реализованных бросков
55
57
Комментарии к матчу