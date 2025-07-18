18.07.2025
Смотреть онлайн Брисбен Кэпиталс - Логан Тандер 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Баскетбол. Австралия NBL1 Север: Брисбен Кэпиталс — Логан Тандер . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на арене Auchenflower Stadium.
МСК, Арена: Auchenflower Stadium
Баскетбол. Австралия NBL1 Север
Завершен
33:34 20:24 26:27 30:15
33:34 20:24 26:27 30:15
109 : 100
18 июля 2025
Превью матча Брисбен Кэпиталс — Логан Тандер
Статистика матча
2-х очк. попадания
27
31
3-х очк. попадания
13
8
Реализовано штрафных
16
14
% реализации штрафных
59.3
87.5
Кол-во реализованных бросков
56
53
Комментарии к матчу