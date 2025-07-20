20.07.2025
Смотреть онлайн Таунсвилл Хит - Рокгемптон Рокетс 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Баскетбол. Австралия NBL1 Север: Таунсвилл Хит — Рокгемптон Рокетс . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на арене Townsville Stadium.
МСК, Арена: Townsville Stadium
Баскетбол. Австралия NBL1 Север
Завершен
22:27 35:22 22:13 28:35
107 : 97
20 июля 2025
Превью матча Таунсвилл Хит — Рокгемптон Рокетс
Статистика матча
2-х очк. попадания
23
25
3-х очк. попадания
18
11
Реализовано штрафных
7
14
% реализации штрафных
70
58.3
Кол-во реализованных бросков
48
50
Комментарии к матчу